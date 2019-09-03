Кабмін призначив керівника апарату прем'єр-міністра

Фото: Катерина Литвинчова (forum.o2.ua)

Кабмін призначив Літвінчову на посаду керівника апарату Гончарука

Кабінет міністрів України призначив на посаду керівника апарату прем'єр-міністра України Катерину Літвінчову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду №695 від 2 вересня.

Повідомляється, що Катерина Літвінчова приступила до роботи в якості керівника апарату прем'єр-міністра з 3 вересня.

"Призначити Літвінчову Катерину Олексіївну на посаду керівника апарату прем'єр-міністра України з 3 вересня 2019 року", - йдеться у розпорядженні.

До призначення Літвінчова була керівником міжнародної громадської організації "GlobalUkrainians". Згідно декларації, за 2018 вона заробила 27,5 тис. грн.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабмін офіційно сформував нові міністерства. Зокрема, уряд перейменував 4 міністерства. Також відбулося приєднання ряду міністерств.

Також повідомлялося, що уряд передав повноваження новим міністрам. Новий уряд прийняв документ, який дозволяє отримати в управління існуючі міністерства.