Кабмин назначил председателя Государственной социальной службы

Кабинет министров Украины назначил Марину Лазебную председателем Государственной социальной службы Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соотвествующее распоряжение правительства.

Лазебная назначена с испытательным сроком в два месяца.

"Назначить Лазебную Марину Владимировну председателем Государственной социальной службы Украины с даты начала фактического выполнения должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытание сроком в два месяца", - говорится в распоряжении.

Ранее Лазебная возглавляла отдел организации работы Вице-премьер-министра - министра - помощник министра, занимала должность директора Департамента труда и занятости Министерства социальной политики Украины, председателя Государственной службы занятости Украины.

Напомним, Кабинет министров Украины уволил Ларису Попову с должности заместителя министра социальной политики. Попова уволена согласно поданному заявлению.