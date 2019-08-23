Кабмін призначив голову Державної соціальної служби

Кабінет міністрів України призначив Марину Лазебную головою Державної соціальної служби України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне распоряжение уряду.

Лазебна призначена з випробувальним терміном у два місяці.

"Призначити Лазебну Марину Володимирівну головою Державної соціальної служби України з дати початку фактичного виконання посадових обов'язків строком на п'ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на два місяці", - йдеться у розпорядженні.

Раніше Лазебна очолювала відділ організації роботи Віце-прем'єр-міністра - міністра - помічник міністра, займала посаду директора Департаменту праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України, голови Державної служби зайнятості України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України звільнив Ларису Попову з посади заступника міністра соціальної політики. Попова звільнено згідно з поданою заявою.