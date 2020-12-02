Кабмин назначил поставщика "последней надежды" на рынке э/э на следующий год

Кабинет министров Украины продлил срок выполнения государственным предприятием внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" обязанностей поставщика "последней надежды" без проведения конкурса до 31 декабря 2021 года. Кабмин внес изменения в свое распоряжение 2018 года.

Распоряжение принято на заседании правительства 2 декабря.

Отметим, по закону о рынке электроэнергии соглашение с поставщиком "последней надежды" гарантирует поставки в течение 90 дней, если потребитель не заключил договор с поставщиком универсальных услуг.

Напомним, 12 декабря 2018 года Кабинет министров Украины определил госпредприятие внешнеэкономической деятельности поставщиком "последней надежды". Согласно распоряжению, "Укринтерэнерго" определили поставщиком "последней надежды" с 1 января 2019 года по 1 января 2021 года. Решение принято для обеспечения бесперебойных поставок электроэнергии.

Отметим, в 2018 году Кабмин также назначил "Укринтерэнерго" поставщиком "последней надежды" без проведения конкурса.