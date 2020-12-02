Кабмін призначив постачальника "останньої надії" на ринку е/е на наступний рік

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Постачальник знову призначений без проведення конкурсу

Кабінет міністрів України продовжив термін виконання державним підприємством зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго" обов'язків постачальника "останньої надії" без проведення конкурсу до 31 грудня 2021 року. Кабмін вніс зміни у своє розпорядження 2018 року.

Розпорядження прийнято на засіданні уряду 2 грудня.

Відзначимо, за законом про ринок електроенергії угоду з постачальником "останньої надії" гарантує поставки протягом 90 днів, якщо споживач не уклав договір з постачальником універсальних послуг.

Нагадаємо, 12 грудня 2018 року Кабінет міністрів України визначив держпідприємство зовнішньоекономічної діяльності постачальником "останньої надії". Згідно з розпорядженням, "Укрінтеренерго" визначили постачальником "останньої надії" з 1 січня 2019 року по 1 січня 2021 року. Рішення прийнято для забезпечення безперебійних поставок електроенергії.

Відзначимо, у 2018 році Кабмін також призначив "Укрінтеренерго" постачальником "останньої надії" без проведення конкурсу.