Кабмин назначил новых членов набсоветов госбанков

Кабинет министров Украины назначил независимых членов наблюдательного совета АО "Ощадбанк", а также независимого члена наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк". Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В соответствии с решением правительства в состав наблюдательного совета АО "Ощадбанк" вошли: Янне Харьюнпаа, Хуан Энрике Перес Калот, Игорь Митюков - как независимые члены. Независимым членом наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк" назначен Ласло Урбан.

Как напомнили в Минфине, 29 сентября правительство прекратило полномочия членов наблюдательного совета АО "Ощадбанк" и АО "Укрэксимбанк". Решение принято на основании несогласования членов наблюдательного совета государственных банков Национальным банком Украины.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины в конце мая согласовал кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательные советы трех государственных банков: АО КБ "ПриватБанк", АО "Укрэксимбанк" и АО "Ощадбанк".

Напомним, в августе Национальный банк Украины (НБУ) отказался согласовывать кандидатуры большинства новоизбранных членов наблюдательного совета АО "Ощадбанк" и выступил с требованием заменить их.