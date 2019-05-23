Кабмин назначил новые набсоветы государственных банков

Кабинет министров Украины согласовал кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательные советы трех государственных банков: АО КБ "ПриватБанк", АО "Укрэксимбанк" и АО "Ощадбанк". Об этом сообщает пресс-служба Министерство финансов.

Как отмечается в сообщении, фактическое исполнение полномочий наблюдательных советов начнется с 14 июня 2019 года.

Согласно закону Украины "О банках и банковской деятельности", срок полномочий членов наблюдательного совета составляет три года.

Согласно решению Кабмина независимыми членами наблюдательного совета "Приватбанка" стали:

Акчакоча Энгин (Akcakoca Engin), Андреа Монета (Moneta Andrea), Силиг Стивен (SEELIG Steven), Іски Шэрон (Easky Sharon), Шейх Надир (Shaikh Nadir), Кляйн Эран (Klein Eran), а представителями государства - Артем Шевалев (КМУ) и Алексеенко Сергей (от ВРУ).

В наблюдательный совет "Укрэксимбанка" вошли:

Торстен Пауль (Thorsten Paul), Фишер Стивен (Steven Fisher), Чичло Димитри (Chichlo Dimitri), Оляна Гордиенко (Gordiyenko Olyana), Коновец Сергей (Konovets Sergiy), Доминик Меню (Dominique Menu) как независимые члены, а также представители государства Юрий Буца (КМУ) и Шульга Алла (от ВРУ).



Независимыми членами наблюдательного совета "Ощадбанка" назначены:

Аджунер Шевки (Acuner Sevki), Апин Байба (APINE Baiba), Резников Алексей (Reznikov Оleksii), Гринченко Алексей (Grinchenko Оleksi)i, Вайнштейн Михаэль (Michael WEINSTEIN), Питер Бриггс (BRIGGS Peter), а представителями государства - Даниэль Билак (КМУ) и Власов Дмитрий (от ВРУ).



Как сообщало РБК-Украина, доля государственных банков в чистых активах банков Украины выросла за первый квартал 2019 года на 0,6 п.п. до 55,3%.

Напомним, что одним из приоритетов работы Минфина является сокращение доли государства на банковском рынке. В частности, заместитель министра финансов Юрий Гелетий сообщил, что целевой ориентир министерства - 25%.