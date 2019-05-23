Кабмін призначив нові наглядові ради державних банків

Кабінет міністрів України погодив кандидатури незалежних членів та представників держави у наглядові ради трьох державних банків: АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Укрексімбанк" та АТ "Ощадбанк". Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як зазначається в повідомленні, фактичне виконання повноважень наглядових рад розпочнеться з 14 червня 2019 року.

Відповідно до закону України "Про банки і банківську діяльність", строк повноважень членів наглядової ради складає три роки.

Згідно з рішенням Кабміну незалежними членами наглядової ради "ПриватБанку" стали:

Акчакоча Енгін (Akcakoca Engin), Монета Андреа (Moneta Andrea), Сіліг Стівен (SEELIG Steven), Іскі Шерон (Easky Sharon), Шейх Надір (Shaikh Nadir), Кляйн Еран (Klein Eran), а представниками держави - Шевальов Артем (від КМУ) та Олексієнко Сергій (від ВРУ).

До наглядової ради "Укрексімбанку" увійшли:

Торстен Пауль (Thorsten Paul), Фішер Стівен (Fisher Steven), Чічло Дімітрі (Chichlo Dimitri), Гордієнко Оляна (Gordiyenko Olyana), Коновець Сергій (Konovets Sergiy), Меню Домінік (Menu Dominique) як незалежні члени, а також представники держави Буца Юрій (від КМУ) та Шульга Алла (від ВРУ).



Незалежними членами наглядової ради "Ощадбанку" призначені:

Аджунер Шевкі (Acuner Sevki), Апін Байба (APINE Baiba), Резніков Олексій (Reznikov Оleksii), Грінченко Олексій (Grinchenko Оleksi)i, Вайнштейн Міхаель (WEINSTEIN Michael), Бріггс Пітер (BRIGGS Peter), а представниками держави - Білак Даніель (від КМУ) та Власов Дмитро (від ВРУ).



Як повідомляло РБК-Україна, частка державних банків у чистих активах банків України зросла за перший квартал 2019 року на 0,6 в.п. до 55,3%.

Нагадаємо, що одним з пріоритетів роботи Мінфіну є скорочення частки держави на банківському ринку. Зокрема, заступник міністра фінансів Юрій Гелетій повідомив, що цільовий орієнтир міністерства - 25%.