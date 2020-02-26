Кабмин назначил нового зама министра экономики

Кабинет министров назначил Сергея Глущенко на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Минэкономики Тимофея Милованова в Facebook.

По его словам, соответствующее решение Кабмин принял сегодня, 26 февраля.

"В Минэкономики вместе с Тарасом Высоцким Сергей Глущенко отвечать за направление и координацию деятельности в направлении агро. Подробный перечень полномочий опубликуем после его утверждения", - написал Милованов.

До назначения Глущенко с 2015 по 2016 год занимал должность главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Ранее РБК-Украина писало, что 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Соловьева. До текущего назначения он занимал должность заместителя министра здравоохранения Украины.

Также сообщалось, что Зеленский сообщил, что встречался с вице-премьером времен Виктора Януковичем Сергеем Тигипко по поводу работы в правительстве. Ранее сообщалось, что Тигипко может быть назначен премьер-министром Украины.