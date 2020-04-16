Кабмин назначил нового и.о. министра энергетики

Кабминет министров на внеочередном заседании назначил Ольга Буславец на должность первого заместителя министра энергетики и зашиты окружающей среды - исполняющего обязанности министра. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его информации, Виталий Шубин уволен с должности первого заместителя министра энергетики и зашиты окружающей среды - исполняющего обязанности министра.

"Это был единственный вопрос повестки дня", - сообщил нардеп.

Напомним, 30 марта вопрос о назначении Ольги Буславец на должность министра энергетики сняли с рассмотрения в Верховной раде. Как заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, по этому вопросу пришло письмо от президента Владимира Зеленского.

В тот же день Рада не смогла с первого раза назначить Сергея Марченко новым министром финансов, а Максима Степанова - министром здравоохранения. Их кандидатуты были поддержаны в Верховной раде вечером в тот же день.

Отметим, 29 марта фракция "Слуга народа" встретилась с кандидатами на должности министров. В частности, народным депутатам представили кандидата на пост министра энергетики и защиты окружающей среды - Ольгу Буславец, которая возглавляла директорат энергетических рынков в правительстве Алексея Гончарука.