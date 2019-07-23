Кабмин назначил нового и.о главы ГФС

Кабинет министров назначил Дениса Гутенко временно исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Кабмина.

В пресс-службе Кабмина сообщают, что Гутенко приступает к обязанностям с 23 июля.

"Возложить временно с 23 июля 2019 г. исполнение обязанностей председателя Государственной фискальной службы Украины на директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками Государственной фискальной службы Украины Гутенко Дениса Викторовича", - говорится в сообщении.

Гутенко родился в Донецке. Он работал директором департамента развития предпринимательства и регуляторной политики Минэкономразвития. До назначения и.о. главы ГФС он был директором департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС.

Напомним, 17 июля Кабинет министров Украины уволил и.о. главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова.

До этого, Власов написал заявление на свое увольнение. Он подчеркнул, что заявление об увольнении написал по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что 15 июля направил заявление в Кабмин.

РБК-Украина писало, что во время визита в Одессу Зеленский попросил исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об увольнении. По словам Зеленского, Власов не выполнил его требования и не уволил руководителей таможен в четырех областях.