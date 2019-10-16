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Кабмин назначил нового главу Госспецсвязи

Новости » Политика    16.10.2019 - 13:31
Кабмин назначил нового главу Госспецсвязи
Фото: Валентин Петров (rnbo.gov.ua)

Правительство также приняло ряд кадровых назначений

Кабинет министров Украины назначил Валентина Петрова новым главой Государственной службы специальной связи и защиты информации. Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Кроме того, на сегодняшнем заседании правительства был принят ряд других кадровых решений:

  • Станислав Ковалевский - заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды;
  • Юлия Белова - заместитель главы Фонда государственного имущества;
  • Тарас Елейко - заместитель главы Фонда государственного имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что Офис президента подал правительству на согласование кандидатуры на глав трех обладминистраций. В частности, у президента предлагают назначить на должность главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня, Сумской ОГА - Сергея Леонова, Черниговской ОГА - Андрея Прокопенко.

Кроме того, на сегодняшнем заседании Кабинет министров отменил решение о выведении Калушской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) из государственной собственности. Отметим, решение о передаче ТЭЦ местной общине было принято тайно на заседании правительства Владимира Гройсмана в мае.

Кабин назначил нового главу "Украэроруха"
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