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Кабмін призначив нового голову Держспецзв'язку

Новини » Політика    16.10.2019 - 13:31
Кабмін призначив нового голову Держспецзв'язку
Фото: Валентин Петров (rnbo.gov.ua)

Уряд також ухвалив низку кадрових призначень

Кабінет міністрів України призначив Валентина Петрова новим головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Про це у Facebook повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні уряду було прийнято ряд інших кадрових рішень:

  • Станіслав Ковалевський - заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища;
  • Юлія Бєлова - заступник голови Фонду державного майна;
  • Тарас Єлейко - заступник голови Фонду державного майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Офіс президента подав уряду на узгодження кандидатури на трьох глав обладміністрацій. Зокрема, у президента пропонують призначити на посаду голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня, Сумської ОДА - Сергія Леонова, Чернігівської ОДА - Андрія Прокопенка.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів скасував рішення про виведення Калуської теплоелектроцентралі (ТЕЦ) з державної власності. Відзначимо, рішення про передачу ТЕЦ місцевій громаді було прийнято таємно на засіданні уряду Володимира Гройсмана у травні.

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