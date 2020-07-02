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Кабмин уволил главу Гослесагентства

Новости » Политика     02.07.2020 - 17:49
Кабмин уволил главу Гослесагентства
Фото: Андрей Заблоцкий (facebook.com/andrew zablotsky9)

Правительство приняло решение уволить Андрея Заблоцкого

Кабинет министров уволил Андрея Заблоцкого с должности главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины. Решение было принято на внеочередном заседании правительства.

Об этом в Facebook сообщил представитель Кабинета министров в Верховной раде Василий Мокан.

По его словам, на внеочередном заседании было принято одно кадровое решение.

"… уволить главу Государственного агентства лесных ресурсов Украины Заблоцкого Андрея Владимировича", - отметил Мокан.

Напомним, Андрей Заблоцкий был назначен главой Гослесагентства в декабре 2019 года.

Отметим, до этого информация об отставке чиновника появлялась в СМИ в мае, однако Заблоцкий опровергал ее. Причиной называли якобы разделение Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства.

Заблоцкий возглавил агентство после увольнения предыдущего руководителя Владимира Бондаря. До этого руководил сектором "Сельское хозяйство" Офиса эффективного регулирования (BRDO). Является аспирантом на кафедре международного бизнеса в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныГослесагентство
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