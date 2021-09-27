UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кабмин назначил новое правление "Нафтогаза"

Автор: Юрий Дощатов

Кабинет министров Украины назначил новое правление НАК "Нафтогаз Украины". Перед этим Кабмин взял на себя полномочия наблюдательного совета НАК.

По информации РБК-Украина, решение принято 27 сентября.

В частности, Кабмин прекратил полномочия членов правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы и Ярослава Теклюка.

Кабмин избрал членами правления "Нафтогаза" Маврикия Калугина, советника главы правления по вопросам добычи газа; Владислава Воловика, советника главы правления; Елену Бойченко, директора по управлению персоналом и социальной политики "Группы Нафтогаз"; Романа Чумака, главу казначейских операций "Группы Нафтогаз" - начальника казначейского департамента.

По информации РБК-Украина, Кабмин собрался, уволил трех членов набсовета НАК от государства, таким образом получив право выполнять функции набсовета. После этого Кабмин внес изменения в правление, уволив двух членов, которые там оставались, и назначив четверых.

Как сообщало РБК-Украина, глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко написал письмо в адрес премьера Дениса Шмыгаля и попросил Кабинет министров как можно скорее взять на себя полномочия наблюдательного совета компании, который оказался недееспособным после увольнения трех независимых членов.

Напомним, в начале сентября три члена набсовета "Нафтогаза" ушли в отставку из-за нового витка конфликта, связанного с тем, что компанию возглавляет Юрий Витренко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров УкраиныНафтогаз Украины