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Маркарова призначено в. о. міністра фінансів

НовиниПолітика    07.06.2018 - 17:25
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

Маркарова очолила Мінфін замість звільненого Данилюка

На позачерговому засіданні Кабінету міністрів сьогодні, 7 червня, призначили першого заступника міністра фінансів Оксану Маркарову виконуючою обов'язки міністра фінансів. Про це РБК-Україна повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

Цю ж інформацію підтвердила прес-служба Кабміну в Twitter.

Крім того, Саєнко додав, що поки в Секретаріат Кабміну не надходило заяв на звільнення з посад від заступників міністра фінансів, зокрема від Юрія Буци і Сергія Марченка.

"Юрій Буца та Сергій Марченко професіонали і я сподіваюся, що вони і надалі будуть залишатися працювати в уряді", - зазначив Саєнко.

Зазначимо, що згідно інформації, розміщеній на сайті Міністерства фінансів, в 2010-2015 роках Буца і Марченко працювали в Координаційному центрі з упровадження економічних реформ при Адміністрації президента України, який очолював Данилюк.

Нагадаємо, сьогодні, 7 червня, Верховна рада України підтримала подання прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана про звільнення Данилюка з посади міністра фінансів України. Звільнення підтримали 254 нардепа.

Так, вчора вдень Гройсман повідомив, що підписав подання до Верховної ради України на звільнення Данилюка з посади міністра фінансів.

Зокрема, Гройсман зазначив, що Данилюк "після спровокованого ним конфлікту на засіданні уряду дозволив собі дії, які несумісні з подальшим перебуванням на посаді члена Кабінету міністрів".

Вчора комітет Верховної ради України з питань бюджету розглянув і підтримав подання про відставку Данилюка.

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України, Оксана Маркарова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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