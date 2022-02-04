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Кабмин назначил и. о. директора "Школы супергероев": кто получил кресло

Автор: Мария Кучерявец

Кабинет министров исполняющего обязанности директора "Школы супергероев". Ею стала Смирнова Евгения Игоревна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение Кабмина.

"Назначить Смирнову Евгению Игоревну исполняющей обязанности директора государственного учреждения "Школа супергероев" до назначения в установленном порядке директора указанного учреждения", - говорится в документах.

Как сообщил глава МОН Сергей Шкарлет, в ближайшее время будет обеспечено полноценное функционирование этой школы, в которой будут обучаться дети, находящиеся на длительном лечении в медучреждениях.

Сейчас же в областных больницах уже функционирует семь соответствующих образовательных ячеек.

Что такое "Школа супергероев"

В Украине внедрена новая модель под названием "Школа супергероев" для обеспечения образовательных услуг детям, находящимся на стационарном лечении или которым оказывается реабилитационная помощь в больницах.

Как правило, речь идет о детях, у которых есть онкологические заболевания, СПИД, которые требуют постоянного гемодиализа, ждут операции, находятся в ожоговых центрах и психиатрических больницах и т. д.

Напомним, решение о создании так называемой "Школы супергероев" Кабмин принял еще осенью прошлого года.

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