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Кабмін призначив в.о. директора "Школи супергероїв": хто отримав крісло

Автор: Марія Кучерявець

Кабінет міністрів виконуючого обов'язки директора "Школи супергероїв". Нею стала Смірнова Євгенія Ігорівна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження Кабміну.

"Призначити Смірнову Євгенію Ігорівну виконуючою обов’язки директора державної установи "Школа супергероїв" до призначення в установленому порядку директора зазначеної установи", - йдеться в документів.

Як повідомив глава МОН Сергій Шкарлет, найближчим часом буде забезпечено повноцінне функціонування цієї школи, в якій навчатимуться діти, що перебувають на довготривалому лікуванні в медзакладах.

Наразі ж в обласних лікарнях уже функціонує сім відповідних освітніх осередків.

Що таке "Школа супергероїв"

В Україні впроваджена нова модель під назвою "Школа супергероїв" для забезпечення освітніх послуг дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога в лікарнях.

Як правило, мова йде про дітей, у яких є онкологічні захворювання, СНІД, які вимагають постійного гемодіалізу, чекають на операції, знаходяться в опікових центрах і психіатричних лікарнях тощо.

Нагадаємо, рішення про створення так званої "Школи супергероїв" Кабмін ухвалив ще восени минулого року.

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