ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин назначил и.о. директора Одесского порта

Новости » Общество    16.10.2019 - 15:54
Кабмин назначил и.о. директора Одесского порта
Фото: порт Одессы (wikipedia.org)

Руководителем Одесского порта назначен Алексей Мясковский

Кабинет министров Украины на заседании 16 октября назначил нового и.о. директора Одесского морского торгового порта. Об этом на брифинге рассказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, правительство временно возложило исполнение обязанностей директора Одесского порта на Алексея Мясковского.

Кроме того, на сегодняшнем заседании Кабмин объявил конкурс на занятие должности государственного секретаря Министерства здравоохранения, а также до 17 октября продлил сроки конкурсов на глав Госэкспортконтроля, Госгеокадастра, Гослесагентства и до 22 октября - Укринфрапроекта.

Напомним, бывшего директора Одесского порта уволили на прошлой неделе. Как отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий, основанием для увольнения Игоря Ткачука стала перезагрузка портов и полное обновление менеджмента.

До этого Криклий уволил руководителей Черноморского и Белгород-Днестровского морских портов. В частности, их деятельность была признана таковой, что не отвечает требованиям эффективного менеджмента.

Гончарук назвал сроки подготовки нового макроэкономического прогноза
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныОдессапорт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь