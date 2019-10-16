Кабмин назначил и.о. директора Одесского порта

Фото: порт Одессы (wikipedia.org)

Руководителем Одесского порта назначен Алексей Мясковский

Кабинет министров Украины на заседании 16 октября назначил нового и.о. директора Одесского морского торгового порта. Об этом на брифинге рассказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, правительство временно возложило исполнение обязанностей директора Одесского порта на Алексея Мясковского.

Кроме того, на сегодняшнем заседании Кабмин объявил конкурс на занятие должности государственного секретаря Министерства здравоохранения, а также до 17 октября продлил сроки конкурсов на глав Госэкспортконтроля, Госгеокадастра, Гослесагентства и до 22 октября - Укринфрапроекта.

Напомним, бывшего директора Одесского порта уволили на прошлой неделе. Как отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий, основанием для увольнения Игоря Ткачука стала перезагрузка портов и полное обновление менеджмента.

До этого Криклий уволил руководителей Черноморского и Белгород-Днестровского морских портов. В частности, их деятельность была признана таковой, что не отвечает требованиям эффективного менеджмента.