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Кабмин назначил госсекретаря Минэкономики

Новости » Политика     03.03.2020 - 15:12
Кабмин назначил госсекретаря Минэкономики
Фото: Александр Черных (gmk.center)

Госсекретарем министерства стал Александр Черных

Кабинет министров назначил Александра Черныха на должность государственного секретаря Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Сообщается, что Черныха назначили по результатам открытого конкурса и по рекомендации министра экономики Тимофея Милованова.

"Назначение государственного секретаря открывает новые возможности для повышения эффективности дальнейшей централизации функций в министерстве и управления процессами. Минэкономики должно стать примером образцовой государственной службы - профессиональной и добропорядочной", - сообщил Милованов.

Отметим, что ранее Черных был и.о. госсекретаря Министерства. Эту должность он занимал с сентября 2019 года. До этого Черных работал на должности директора департамента промышленной политики Минэкономики.

В обязанности новоназначенного государственного секретаря входят задачи организации работы аппарата министерства, планирование работы с персоналом, планирование и контроль выполнения задач аппаратом министерства, координация и контроль работы 9 самостоятельных структурных подразделений ведомства.

Напомним, ранее Кабинет министров назначил Сергея Глущенко на должность заместителя министра по развитию экономики, торговли и сельского хозяйства.

Также РБК-Украина сообщало, что министр экономики Тимофей Милованов допускает отделение Министерства аграрной политики после завершения земельной реформы.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныМинистерство экономического развития и торговли
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