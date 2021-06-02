Кабмин назначил двух заместителей Ляшко: кто они

Эти две кандидатуры были предложены самим главой Минздрава.

"Кабинет министров назначил предложенные мной кандидатуры двух заместителей министра. Игорь Кузин, Петр Емец, поздравляю в команде Министерства здравоохранения. Легко не будет, но знаю, что вместе сможем реализовать все запланированное", - заявил Ляшко.

Игорь Кузин - бывший исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья. На посту руководителя ЦОЗ он находился с 2019 по 2021 год, а затем стал заместителем нового главы центра.

Петр Емец - уже работал в Министерстве здравоохранения. Как говорил Ляшко, Емец прошел в министерстве путь от должности главного специалиста до руководителя экономического департамента.