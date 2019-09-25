ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин усовершенствовал рассмотрение жалоб в сфере госрегистрации

Новости » Политика    25.09.2019 - 11:56
Кабмин усовершенствовал рассмотрение жалоб в сфере госрегистрации
Фото: заседание Кабмина (Виталий Носач/РБК-Украина)

Постановление КМУ должно сделать более прозрачной деятельность Комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации

Кабинет министров Украины усовершенствовал процедуру рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации. Об этом свидетельствует постановление правительства от 18 сентября №843 "О внесении изменений в Порядок рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации", опубликованное на сайте Кабмина.

В частности, принятым решением введен 5-дневный срок для анализа Комиссией по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации поданной жалобы на предмет ее оформления.

"Такой анализ будет осуществляться до рассмотрения жалобы по существу и позволит жалобщику своевременно обеспечить устранение допущенных недостатков. Решение комиссии об отказе не лишит человека права на повторное обжалование в пределах определенных законодательными актами сроков", - говорится в сообщении.

Ожидается, что исчерпывающая информация об основаниях для отказа, указанная в решении субъекта рассмотрения жалобы, как и обнародование решений на сайтах Минюста, сделает деятельность комиссии более прозрачной.

Напомним, Кабинет министров Украины ужесточил борьбу с рейдерством в сфере государственной регистрации. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, правительство приняло решение, которое поможет противодействовать рейдерству в сфере государственной регистрации.

Как писало РБК-Украина ранее, в апреле 2016 года в Украине запустили две электронные услуги - госрегистрацию субъектов предпринимательской деятельности (СПД) и юридических лиц.

МВД предлагает назначить Клименко главой Нацполиции Зеленский поручил Кабмину взять на контроль расследование смертельных ДТП
Новости Украины Кабинет Министров Украинырегистрация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь