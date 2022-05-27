Кабмин нашел выход из топливного кризиса: где будут брать бензин

Кабинет министров решил закупить нефтепродукты за рубежом и направить их на первоочередные нужды государства и на увеличение государственного резерва. Заказчиком будет "Укрзализныця".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля .

"В связи с дефицитом нефтепродуктов на внутреннем рынке принят проект постановления относительно осуществления их публичных закупок в условиях военного положения", - написал он

Документом предусматривается, что АО "Укрзализныця", выступая в роли заказчика, осуществляет закупку нефтепродуктов по внешнеэкономическим договорам.

"Закупленные нефтепродукты будут направлены на первоочередные нужды государства и на увеличение государственного резерва", - сообщил премьер.