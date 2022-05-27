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Кабмін знайшов вихід із паливної кризи: де братимуть бензин

Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вирішив закупити нафтопродукти за кордоном та направити їх на першочергові потреби держави та на збільшення державного резерву. Замовником буде "Укрзалізниця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

"У зв’язку з дефіцитом нафтопродуктів на внутрішньому ринку прийнято проект постанови щодо здійснення їх публічних закупівель в умовах воєнного стану", - написав він

Документом передбачається, що АТ "Укрзалізниця", виступаючи в ролі замовника, здійснює закупівлю нафтопродуктів за зовнішньоекономічними договорами.

"Закуплені нафтопродукти будуть спрямовані на першочергові потреби держави та на збільшення державного резерву", - повідомив прем’єр.

Нагадаємо заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма 11 травня повідомив, що дефіцит бензину та дизельного палива в Україні невдовзі ліквідують. Крім того, буде створено окремий стратегічний запас, який неможливо буде розбомбити.

Відзначимо, мережі АЗС 19 травня різко підняли ціни на бензин і дизельне паливо після публікації постанови Кабміну про скасування державного регулювання. Ціни на бензин злетіли 51-52 гривень за літр, на дизпаливо до 57-58 гривень.

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Ціни на бензин