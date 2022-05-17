В соответствии с военным временем: Шмыгаль намерен реагировать на злоупотребления на рынке топлива
На злоупотребления на рынке топлива государство будет реагировать в соответствии с военным временем. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил об этом 17 мая во время онлайн-встречи с представителями топливного бизнеса по обеспечению внутреннего рынка
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Во время разговора с участниками рынка глава правительства подчеркнул, что главная задача - чтобы люди имели топливо, а на рынке не было злоупотреблений. На такие проявления, по его словам, государство будет реагировать в соответствии с военным временем", - говорится в сообщении.
Шмыгаль отметил, что Евросоюз ввел для Украины так называемые "коридоры солидарности". Подобный инструмент работал во время пандемии внутри Европы, когда развозили вакцины и медикаменты.
"Власть делает и готова делать все необходимое, чтобы дать бизнесу возможность завозить топливо в страну. На пунктах пропуска автомобильному и железнодорожному транспорту с топливом предоставляется абсолютный приоритет. Мы также ведем переговоры и по другим путям снабжения, чтобы расширить наши логистические возможности", - сказал он.
Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко также отметила, что количество бензовозов, которые ежедневно пересекают границу, выросло почти на треть по сравнению с началом мая.
"Будем продолжать работать в оперативном штабе. Совместно с Минэнергетики, Мининфраструктуры мы сегодня еще обсудим полученные предложения", - отметила Свириденко.
По итогам встречи премьер-министр дал задание Министерству экономики совместно с Министерством энергетики и профильной ассоциацией наработать предложения по преодолению кризиса на рынке нефтепродуктов и устранения дефицита топлива.
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