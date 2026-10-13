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Кабмін направив 60 млрд гривень на виплати військовим та закупівлю зброї

22:38 13.10.2026 Вт
1 хв
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: Кабмін направив Силам оборони 60 млрд гривень (Getty Images)

Кабінет міністрів додатково направив 60 млрд гривень на потреби Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єра України Сергія Корецького у Telegram.

За словами голови уряду, гроші розподілили так:

  • 43,5 млрд гривень направили на виплати військовим та підтримку їхнім родинам;
  • 16,6 млрд гривень направили на закупівлю боєприпасів, дронів, засобів РЕБ та зв'язку, а також на ремонт та модернізацію техніки.

"Забезпечуємо своєчасні виплати та стабільне фінансування підрозділів, які виконують бойові завдання", - наголосив він.

Виплати військовим

Нагадаємо, раніше уряд виділив 50,1 млрд гривень з резерву бюджету, передбаченого для сектору безпеки та оборони, на грошове забезпечення військовослужбовців та інші соціальні виплати військовим та їхнім сім'ям у жовтні.

У Міністерстві оборони України наголосили, що це рішення має забезпечити своєчасні виплати у повному обсязі. При цьому додаткові кошти до бюджету не залучатимуть - уряд перерозподілив уже передбачений ресурс.

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