Кабмін направив 60 млрд гривень на виплати військовим та закупівлю зброї

За словами голови уряду, гроші розподілили так:

43,5 млрд гривень направили на виплати військовим та підтримку їхнім родинам;

16,6 млрд гривень направили на закупівлю боєприпасів, дронів, засобів РЕБ та зв'язку, а також на ремонт та модернізацію техніки.

"Забезпечуємо своєчасні виплати та стабільне фінансування підрозділів, які виконують бойові завдання", - наголосив він.

Виплати військовим

Нагадаємо, раніше уряд виділив 50,1 млрд гривень з резерву бюджету, передбаченого для сектору безпеки та оборони, на грошове забезпечення військовослужбовців та інші соціальні виплати військовим та їхнім сім'ям у жовтні.

У Міністерстві оборони України наголосили, що це рішення має забезпечити своєчасні виплати у повному обсязі. При цьому додаткові кошти до бюджету не залучатимуть - уряд перерозподілив уже передбачений ресурс.