Кабмин направил 60 млрд гривен на выплаты военным и закупку оружия

По словам главы правительства, деньги распределили следующим образом:

43,5 млрд гривен направили на выплаты военным и поддержку их семей;

16,6 млрд гривен направили на закупку боеприпасов, дронов, средств РЭБ и связи, а также на ремонт и модернизацию техники.

"Обеспечиваем своевременные выплаты и стабильное финансирование подразделений, выполняющих боевые задания", - подчеркнул он.

Выплаты военным

Напомним, ранее правительство выделило 50,1 млрд гривен из резерва бюджета, предусмотренного для сектора безопасности и обороны, на денежное довольствие военнослужащих и другие социальные выплаты военным и их семьям в октябре.

В Министерстве обороны Украины отметили, что это решение должно обеспечить своевременные выплаты в полном объеме. При этом дополнительные средства в бюджет привлекать не будут - правительство перераспределило уже предусмотренный ресурс.