Кабмин направил 60 млрд гривен на выплаты военным и закупку оружия

Кабинет министров дополнительно направил 60 млрд гривен на нужды Сил обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Украины Сергея Корецкого в Telegram.
По словам главы правительства, деньги распределили следующим образом:
"Обеспечиваем своевременные выплаты и стабильное финансирование подразделений, выполняющих боевые задания", - подчеркнул он.
Напомним, ранее правительство выделило 50,1 млрд гривен из резерва бюджета, предусмотренного для сектора безопасности и обороны, на денежное довольствие военнослужащих и другие социальные выплаты военным и их семьям в октябре.
В Министерстве обороны Украины отметили, что это решение должно обеспечить своевременные выплаты в полном объеме. При этом дополнительные средства в бюджет привлекать не будут - правительство перераспределило уже предусмотренный ресурс.
Также ранее в Минобороны объясняли, кто из украинских военных может получить "тыловую надбавку" в размере 10 тысяч гривен.