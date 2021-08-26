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Кабмин направит деньги из 2,7 млрд долларов от МВФ на социальные выплаты

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров планирует направить средства с 2,7 млрд долларов от МВФ на социальные выплаты. Эти средства помогут восстановлению экономики Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, которое транслировалось на Youtube.

"23 августа мы получили 2,7 млрд долларов от МВФ. Это не кредит, а безвозвратная помощь", - сказал он.

Как отметил Шмигаль,"эти средства будут способствовать макроэкономической стабильности, позволят увеличить социальные выплаты и поддержать украинскую экономику на пути ее восстановления".

В то же время премьер отметил, что получение 2,7 млрд долларов от МВФ не повлияет на выполнение Украиной действующей программы Stand-By.

Напомним, Международный валютный фонд перечислил Украине 2,7 млрд долларов за счет допэмиссии специальных прав заимствования (SDR) на 650 млрд долларов. МВФ выделяет эти средства всем странам-членам фонда на восстановление экономики после коронакризиса.

Напомним, по информации РБК-Украина, украинские власти ведут переговоры с МВФ о продлении действующей программы Stand-By на полгода. О новой программе речь пока не идет.

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Кабинет Министров УкраиныМВФ