Кабмин направит деньги из 2,7 млрд долларов от МВФ на социальные выплаты

"23 августа мы получили 2,7 млрд долларов от МВФ. Это не кредит, а безвозвратная помощь", - сказал он.

Как отметил Шмигаль,"эти средства будут способствовать макроэкономической стабильности, позволят увеличить социальные выплаты и поддержать украинскую экономику на пути ее восстановления".

В то же время премьер отметил, что получение 2,7 млрд долларов от МВФ не повлияет на выполнение Украиной действующей программы Stand-By.

Напомним, Международный валютный фонд перечислил Украине 2,7 млрд долларов за счет допэмиссии специальных прав заимствования (SDR) на 650 млрд долларов. МВФ выделяет эти средства всем странам-членам фонда на восстановление экономики после коронакризиса.