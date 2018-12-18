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Кабмін направить 2,5 млрд гривень на метро на Виноградар

Новини » Політика    18.12.2018 - 12:10
Кабмін направить 2,5 млрд гривень на метро на Виноградар
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Кошти виділять у рамках програми розвитку інфраструктури

Кабінет міністрів України направить 2,5 млрд гривень на будівництво метро на Виноградар. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, суму виділять у рамках програм інфраструктурного розвитку регіонів.

"Сьогодні ми приймемо рішення про будівництво: 2,5 млрд гривень урядової підтримки будуть спрямовані на метро на Виноградар", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві підписали договір про будівництво метро на Виноградар. В рамках першої черги передбачається будівництво двох станцій - "Мостицька" і "Проспект Правда". Також планується відгалуження в бік станції "Виноградар".

"Мостицька" буде будуватися як станція глибокого закладення, а "Проспект Правди" і наступні планується будувати відкритим способом. Будівництво триватиме до 2021 року, а бюджет робіт складе 5 млрд 993 млн гривень.

До цього РБК-Україна повідомляло, що в Києві оголосили тендер на будівництво гілки метрополітену на Троєщину. Попередня вартість проекту - 31,55 млрд гривень.

 

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