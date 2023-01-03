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Кабмін направить 17 млрд гривень банків РФ на відновлення пошкодженого житла

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Київ, Вівторок 03 січня 2023 18:55
Кабмін направить 17 млрд гривень банків РФ на відновлення пошкодженого житла Фото: Кабмін направить 17 млрд гривень на відновлення пошкодженого житла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Кабінет міністрів виділив 17 млрд гривень, конфіскованих у російських банків, на відновлення зруйнованого бойовими діями житла українців.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Також уже найближчим часом розраховуємо розпочати відновлення за рахунок коштів, конфіскованих у російських банків - на спецрахунку вже є для цього 17 млрд грн. Перший пріоритет - зруйноване житло людей", - заявив прем'єр-міністр України.

Раніше повідомлялося, що Німеччина може передати Україні мільярди євро із заморожених російських активів, щоб допомогти у відновленні, коли юридичні проблеми будуть вирішені.

Також раніше ми писали, що Європейський Союз може розморозити 300 млрд євро резервів Центрального банку Російської Федерації, якщо вона добровільно приєднається до відновлення України.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України
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