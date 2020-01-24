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Правительство направило субвенцию на медицину в селах

Новости » Общество     24.01.2020 - 12:44
Правительство направило субвенцию на медицину в селах
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Постановление направлено на эффективное использование остатков государственной субвенции из бюджета

Правительство приняло решение, которое позволит улучшить предоставление медицинских услуг в сельской местности для более 1 млн человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу премьер-министра Украины Алексея Гончарука в Telegram.

По словам премьера, суть постановления - в эффективном использовании остатков государственной субвенции из бюджета, которую направят на развитие медицины в сельской местности.

"Кроме того, распорядители средств на местах смогут эффективно использовать остатки субвенции для достройки новых амбулаторий, а также докупить автотранспорт для амбулаторий, которые уже работают и тех, строительство которых уже начато в предыдущие два года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что общие расходы на здравоохранение, заложенные в Государственный бюджет на 2020 год, составляют 108 млрд гривен. Общие расходы на 9,8 млрд больше, чем в 2019 году.

РБК-Украина писало, что ранее Кабинет министров Украины выделил более 200 млн гривен на зарплаты медикам и учителям. Это было одним из инструментов погашения задолженности по зарплате учителям и врачам.

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