ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В проекте бюджета увеличены расходы на медицину на 9,8 млрд гривен

Новости » Политика    15.09.2019 - 18:52
В проекте бюджета увеличены расходы на медицину на 9,8 млрд гривен
Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

Общие расходы на 2020 год составляют 108 млрд гривен

Общие расходы на здравоохранение, заложенные в Государственный бюджет на 2020 год, составляют 108 млрд гривен. Об этом говорится на сайте Министерства финансов Украины.

Сообщается, что общие расходы на 9,8 млрд больше, чем в 2019 году.

В частности, медицинскую субвенцию заложено в размере 14,6 млрд гривен, на реализацию программы медицинских гарантий для первичной, экстренной, вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи, реимбурсации стоимости лекарственных средств предусмотрено 72,1 млрд гривен. На централизованное приобретение медикаментов и медицинских изделий - 66 млрд гривен, на лечение граждан за рубежом - 0,7 млрд гривен.

Напомним, сегодня Кабинет министров Украины внес в Верховную раду проект госбюджета-2020. Таким образом, проект закона от 15.09.2019 "О государственном бюджете Украины на 2020 год" вынесен на рассмотрение парламента.

Добавим, ранее новый министр здравоохранения назвала первые шаги Минздрава. Так, Министерство здравоохранения Украины при новом руководителе, в первую очередь, займется разработкой порядка реагирования на инфекционные вспышки.

Госбюджет-2020 утвержден на Кабмине: что известно В Раде зарегистрирован госбюджет на 2020 год
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныБюджет 2020
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь