В проекте бюджета увеличены расходы на медицину на 9,8 млрд гривен

Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

Общие расходы на 2020 год составляют 108 млрд гривен

Общие расходы на здравоохранение, заложенные в Государственный бюджет на 2020 год, составляют 108 млрд гривен. Об этом говорится на сайте Министерства финансов Украины.

Сообщается, что общие расходы на 9,8 млрд больше, чем в 2019 году.

В частности, медицинскую субвенцию заложено в размере 14,6 млрд гривен, на реализацию программы медицинских гарантий для первичной, экстренной, вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи, реимбурсации стоимости лекарственных средств предусмотрено 72,1 млрд гривен. На централизованное приобретение медикаментов и медицинских изделий - 66 млрд гривен, на лечение граждан за рубежом - 0,7 млрд гривен.

Напомним, сегодня Кабинет министров Украины внес в Верховную раду проект госбюджета-2020. Таким образом, проект закона от 15.09.2019 "О государственном бюджете Украины на 2020 год" вынесен на рассмотрение парламента.

Добавим, ранее новый министр здравоохранения назвала первые шаги Минздрава. Так, Министерство здравоохранения Украины при новом руководителе, в первую очередь, займется разработкой порядка реагирования на инфекционные вспышки.