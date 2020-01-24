Уряд направив субвенцію на медицину в селах

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Постанова направлена на ефективне використання залишків державної субвенції з бюджету

Уряд ухвалив рішення, що дозволить покращити надання медичних послуг в сільській місцевості для понад 1 млн людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука в Telegram.

За словами прем'єра, суть постанови - в ефективному використанні залишків державної субвенції з бюджету, яка спрямовуватиметься на розвиток медицини в сільській місцевості.

"Крім того, розпорядники коштів на місцях зможуть ефективно використати залишки субвенції для добудови нових амбулаторій, а також докупити автотранспорт для амбулаторій, які вже працюють і тих, будівництво яких уже розпочато в попередні два роки", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що загальні витрати на охорону здоров'я, закладені в Державний бюджет на 2020 рік, складають 108 млрд гривень. Загальні витрати на 9,8 млрд більше, ніж в 2019 році.

РБК-Україна писало, що раніше Кабінет міністрів України виділив більше 200 млн гривень на зарплати медикам та вчителям. Це було одним з інструментів погашення заборгованості по зарплаті вчителям і лікарям.