Кабмин направил почти 50 млн гривен на зарплаты врачам

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Средства направили на погашение долгов по зарплате

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании направил 46 млн гривен на погашение задолженности по зарплатам врачам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

По его словам, правительство направило 46 млн гривен в регионы, чтобы ликвидировать задолженность по выплате зарплат врачам.

"Это вынужденная акция помощи местной власти решить проблему неэффективного распределения местных бюджетов. Бюджетный комитет должен утвердить это решение", - добавил Гончарук.

Напомним, ранее также сообщалось, что Кабинет министров инициирует проверку нецелевого использования средств в отдельных регионах Украины из-за того, что 20% педагогов и медиков недополучили заработные платы. Гончарук подчеркнул, что средства из бюджета часто направлялись не на зарплаты.

По данным Государственной службы статистики, общая сумма задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 1 ноября 2019 года составила 3438,0 млн гривен, что на 9,5% (на 296,9 млн гривен) больше, чем месяцем ранее.