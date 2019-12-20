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Кабмин направил почти 50 млн гривен на зарплаты врачам

Новости » Политика     20.12.2019 - 19:42
Кабмин направил почти 50 млн гривен на зарплаты врачам
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Средства направили на погашение долгов по зарплате

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании направил 46 млн гривен на погашение задолженности по зарплатам врачам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

По его словам, правительство направило 46 млн гривен в регионы, чтобы ликвидировать задолженность по выплате зарплат врачам.

"Это вынужденная акция помощи местной власти решить проблему неэффективного распределения местных бюджетов. Бюджетный комитет должен утвердить это решение", - добавил Гончарук.

Кабмин направил почти 50 млн гривен на зарплаты врачам

Напомним, ранее также сообщалось, что Кабинет министров инициирует проверку нецелевого использования средств в отдельных регионах Украины из-за того, что 20% педагогов и медиков недополучили заработные платы. Гончарук подчеркнул, что средства из бюджета часто направлялись не на зарплаты.

По данным Государственной службы статистики, общая сумма задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 1 ноября 2019 года составила 3438,0 млн гривен, что на 9,5% (на 296,9 млн гривен) больше, чем месяцем ранее.

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