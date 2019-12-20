Кабмін направив майже 50 млн гривень на зарплати лікарям

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Кошти спрямували на погашення боргів по зарплаті

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні направив 46 млн гривень на погашення заборгованості по зарплатах лікарів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

За його словами, уряд направив 46 млн гривень у регіони, щоб ліквідувати заборгованість по виплаті зарплат лікарям.

"Це вимушена акція допомоги місцевій владі вирішити проблему неефективного розподілу місцевих бюджетів. Бюджетний комітет має затвердити це рішення", - додав Гончарук.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Кабінет міністрів ініціює перевірку нецільового використання коштів в окремих регіонах України через те, що 20% педагогів і медиків недоотримали заробітну плату. Гончарук підкреслив, що кошти з бюджету часто спрямовувалися не на зарплати.

За даними Державної служби статистики, загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати станом на 1 листопада 2019 року склала 3438,0 млн гривень, що на 9,5% (на 296,9 млн гривень) більше, ніж місяцем раніше.