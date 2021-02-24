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Кабмин намерен восстановить контроль над границей с Россией на Донбассе до 2025 года

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины намерен восстановить контроль над границей с Российской Федерацией в Донецкой и Луганской областях. Соответствующий пункт внесен в Стратегию интегрированного управления границами на период до 2025 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства по инициативе министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Обеспечение готовности к охране украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областях после возобновления контроля над ними", - говорится в распоряжении.

При этом уточняется, что инициатива предполагает "планирование мероприятий по возобновлению охраны украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в полном объеме восстановит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, ранее Зеленский заявил, что следующими шагами на пути к миру станет вывод пророссийских вооруженных формирований с Донбасса и возвращение контроля над госграницей.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныДонбассграница с РФ
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