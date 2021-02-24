Кабмін має намір відновити контроль над кордоном з Росією на Донбасі до 2025 року

Кабінет міністрів України має намір відновити контроль над кордоном з Російською Федерацією в Донецькій і Луганській областях. Відповідний пункт внесено в Стратегію інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду за ініціативою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
"Забезпечення готовності до охорони українсько-російської ділянки державного кордону в межах окремих районів Донецької та Луганської областях після відновлення контролю над ними", - йдеться у розпорядженні.
При цьому уточнюється, що ініціатива передбачає планування заходів з відновлення охорони українсько-російської ділянки державного кордону в межах окремих районів Донецької та Луганської областей".
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна в повному обсязі відновить контроль над ділянкою кордону в Донецькій і Луганській областях.
Крім того, раніше Зеленський заявив, що наступними кроками на шляху до миру стане висновок проросійських збройних формувань з Донбасу і повернення контролю над держкордоном.