ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кабмин намерен восстановить контроль над границей с Россией на Донбассе до 2025 года

Новина українською → Киев, Среда 24 февраля 2021 14:28
Кабмин намерен восстановить контроль над границей с Россией на Донбассе до 2025 года Фото: здание Кабмина (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины намерен восстановить контроль над границей с Российской Федерацией в Донецкой и Луганской областях. Соответствующий пункт внесен в Стратегию интегрированного управления границами на период до 2025 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства по инициативе министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Обеспечение готовности к охране украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областях после возобновления контроля над ними", - говорится в распоряжении.

При этом уточняется, что инициатива предполагает "планирование мероприятий по возобновлению охраны украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в полном объеме восстановит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, ранее Зеленский заявил, что следующими шагами на пути к миру станет вывод пророссийских вооруженных формирований с Донбасса и возвращение контроля над госграницей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Кабинет Министров Украины Донбасс граница с РФ
NEWS
Тарифы, цены, субсидии: что изменится с 1 марта
Тарифы, цены, субсидии: что изменится с 1 марта
DAILY
Министры без приставки. Как Зеленский смог одержать победу над Радой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Министры без приставки. Как Зеленский смог одержать победу над Радой