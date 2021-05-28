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Кабмин и набсовет "Нафтогаза" призвали заботиться о результатах работы компании

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Киев, Пятница 28 мая 2021 18:28
Кабмин и набсовет "Нафтогаза" призвали заботиться о результатах работы компании Фото: НАК "Нафтогаз" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Корпоративное управление НАК "Нафтогаз" должно быть свободным от политического вмешательства, а правительство, как главный акционер, вместе с наблюдательным советом должны заботиться о результатах работы госкомпании.

Об этом заявил политический эксперт Сергей Руденко в Facebook.

"И правительство, как главный акционер "Нафтогаза", и наблюдательный совет НАКа должны заботиться, прежде всего, о результатах работы компании. Шмыгаль пообещал прозрачные конкурсы для отбора наблюдательного совета и главы "Нафтогаза". И пока этого нет, по-моему, надо избежать конфликта главы временного наблюдательного совета с его "дорожной картой" с премьер-министром или председателем правления. Ведь на кону - интересы государства. И ни одна из сторон не должна игнорировать другую, или принуждая ту, или иную сторону к действиям, которые противоречат или Уставу НАКа, или здравому смыслу", - пишет Сергей Руденко.

Он убежден, Украине нужна система корпоративного управления в государственных компаниях, иначе будет возникать соблазн руководить ими в ручном режиме. Но это не лишает то же правительство права распоряжаться ими.

"Более того - именно Кабмин должен ставить перед менеджментом компаний стратегические цели, так как правительство - главный акционер. А наблюдательный совет должен контролировать выполнение этих стратегических целей. В любом случае правительство, члены наблюдательного совета и председатель правления того же "Нафтогаза" должны работать на единый результат - обеспечение эффективности работы компании", - считает Руденко.

Он также отметил важность того, чтобы в Украине увеличивался объем добычи газа, и чтобы государство заботилось о развитии нефтегазодобывающего комплекса.

"Я хочу, чтобы работа государственной компании, где есть высокооплачиваемый менеджмент и наблюдательный совет, была успешной. По крайней мере, для этого и существуют управленцы. Я хочу, в конце концов, чтобы Украина стала богатым государством. Коррупция и сомнительные схемы должны быть преодолены. Особенно в госкомпаниях. Больше прозрачности и понятности в использовании государственных, а значит - наших с вами денег", - резюмировал Руденко.

Напомним, ранее сообщалось, что в НАК "Нафтогаз" произошли кадровые изменения. Советниками главы НАК "Нафтогаз Украины" назначены Мирон Василик и Роман Супрун. В то же время Елена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздин покинули компанию.

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