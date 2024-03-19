Кабмін може нашкодити розрахункам перед зеленими інвесторами, - нардеп

"Серед іншого Кабмін заклав тут нову бомбу уповільненої дії для галузі зеленої енергетики... А полягає проблема в тому, що в дорожній карті реформ пропонується скасувати оплати галузі ВДЕ з тарифних коштів "Укренерго", - сказав Гончаренко.

За його словами, це робиться ніби-то для того, щоб полегшити життя компанії "Укренерго" і здійснювати фінансування ВДЕ з окремого спецрахунку.

"Так от це прямий шлях для того, щоб галузь загнулась остаточно. Такий підхід призведе до катастрофічного падіння рівня надходжень за вироблену зелену енергію, який останні роки завжди був наднизьким", - підкреслив нардеп.

На його думку, в результаті всі міжнародні інвестори, кредитори вже вкотре отримають чіткий сигнал - Україні розподілена зелена енергетика не потрібна.

Він зазначив, що таким чином уряд ігнорує гарантії щодо незмінності умов підтримки галузі зеленої енергетики, хоча сам уряд і підписав такі гарантії в Меморандумі під егідою Енергоспівтовариства.

"Енергетика, яка і так суттєво постраждала від російських ударів, перестане розвиватись. А говорити про децентралізовану енергетику стане взагалі моветоном", - підсумував нардеп.

Як повідомлялося, на думку директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, зміна механізму фінансування галузі зеленої енергетики може критично нашкодити перспективами залучати нові інвестиції в галузь.

На думку радника прем'єр-міністра України, члена наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрія Бойко, скасування механізму підтримки відновлюваної енергетики в Україні через компанію "Укренерго" може призвести до поглиблення боргової кризи в галузі енергетики.