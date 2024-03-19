Кабмин может навредить расчетам перед зелеными инвесторами, - нардеп

"Среди прочего Кабмин заложил здесь новую бомбу замедленного действия для отрасли зеленой энергетики... А заключается проблема в том, что в дорожной карте реформ предлагается отменить оплаты отрасли ВИЭ с тарифных средств "Укрэнерго", - сказал Гончаренко.

По его словам, это делается якобы для того, чтобы облегчить жизнь компании "Укрэнерго" и осуществлять финансирование ВИЭ по отдельному спецсчету.

"Так вот это прямой путь для того, чтобы отрасль загнулась окончательно. Такой подход приведет к катастрофическому падению уровня поступлений за производимую зеленую энергию, который в последние годы всегда был сверхнизким", - подчеркнул нардеп.

По его мнению, в результате все международные инвесторы, кредиторы в очередной раз получат четкий сигнал - Украине распределенная зеленая энергетика не нужна.

Он отметил, что таким образом правительство игнорирует гарантии по неизменности условий поддержки отрасли зеленой энергетики, хотя само правительство и подписало такие гарантии в Меморандуме под эгидой Энергосообщества.

"Энергетика, и так существенно пострадавшая от российских ударов, перестанет развиваться. А говорить о децентрализованной энергетике станет вообще моветоном", - подытожил нардеп.

Как сообщалось, по мнению директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, изменение механизма финансирования отрасли зеленой энергетики может критически навредить перспективам привлекать новые инвестиции в отрасль.

По мнению советника премьер-министра Украины, члена наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрия Бойко, отмена механизма поддержки возобновляемой энергетики в Украине через компанию "Укрэнерго" может привести к углублению долгового кризиса в области энергетики.