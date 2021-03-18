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Кабмин могут лишить права назначать главу НАПК

Новина українською → Украина, Четверг 18 марта 2021 13:58
Кабмин могут лишить права назначать главу НАПК Фото: вывеска НАПК (nazk.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде предлагают лишить Кабинет министров права назначать и увольняться с должности главу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Соответствующий законопроект №4329 рассмотрел комитет по вопросам регламента.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Этот закон предлагает НАПК предоставить полномочия органу государственной власти со специальным статусом, сделать его подчиненным и подотчетным народу Украины.

"Учитывая то, что представителями интересов народа Украины являются народные депутаты, проектом предлагается предоставить Верховной раде после проведения открытого конкурса полномочия по назначению и увольнению председателя НАПК", - говорится в сообщении.

Кроме того, ВР предлагают уполномочить на формирование половины состава конкурсной комиссии для проведения конкурса на должность главы НАПК.

Раде хотят также разрешить проводить конкурс для создания Общественного совета.

Закон предлагает установить инструменты парламентского контроля за деятельностью НАПК.

Напомним, 30 декабря 2020 года в Украине разблокировали работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и вернули уголовную ответственность за ложь в электронных декларациях.

Как писало РБК-Украина, в начале декабря Верховная рада вернула ответственность за ложь в электронных декларациях.

Так, в середине декабря парламентарии разблокировали работу НАПК.

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