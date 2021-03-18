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Кабмін можуть позбавити права призначати главу НАЗК

Новость на русском → Україна, Четвер 18 березня 2021 13:58
Кабмін можуть позбавити права призначати главу НАЗК Фото: вивіска НАЗК (nazk.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді пропонують позбавити Кабінет міністрів права призначати та звільняти з посади главу Національного агентства з питань запобігання корупції. Відповідний законопроект №4329 розглянув комітет з питань регламенту.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Цей закон пропонує НАЗК надати повноваження органу державної влади зі спеціальним статусом, зробити його підпорядкованим та підзвітним народу України.

"З огляду на те, що представниками інтересів народу України є народні депутати, проектом пропонується надати Верховній раді після проведення відкритого конкурсу повноваження з призначення та звільнення голови НАЗК", - сказано у повідомленні.

Крім того, ВР пропонують уповноважити на формування половини складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду глави НАЗК.

Раді хочуть також дозволити проводити конкурсу для створення Громадської ради.

Закон пропонує встановити інструменти парламентського контролю за діяльністю НАЗК.

Нагадаємо, 30 грудня 2020 року в Україні розблокували роботу Національного агентства з питань запобігання корупції й повернули кримінальну відповідальність за брехню в електронних деклараціях.

Як писало РБК-Україна, на початку грудня Верховна рада повернула відповідальність за брехню у е-деклараціях.

Так, у середині грудня парламентарії розблокували роботу НАЗК.

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