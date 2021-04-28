Кабмин в мае объявит конкурс на должности независимых членов набсовета "Нафтогаза"
Кабинет министров Украины объявит конкурсный отбор на должности четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза Украины". Конкурс должны объявить 5 мая.
Об этом говорится в распоряжении Кабмина.
"Объявить конкурсный отбор кандидатов на занимание должностей четырех независимых членов наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания" Нафтогаз Украины", - говорится в документе.
При этом отмечается, что данный пункт распоряжения правительства вступает в силу с 5 мая.
Напомним, сегодня глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уволен со своей должности. Он возглавлял госкомпанию в течение семи лет - с марта 2014 года.
На его место правительство назначило Юрия Витренко. Он будет занимать данную должность один год.
Больше о сегодняшних решениях Кабмина читайте в материале - "Рокировка от Кабмина. Витренко сменил Коболева в "Нафтогазе" и освободил место в Минэнерго: что известно".