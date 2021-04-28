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Кабмин в мае объявит конкурс на должности независимых членов набсовета "Нафтогаза"

Новина українською → Киев, Среда 28 апреля 2021 21:04
Кабмин в мае объявит конкурс на должности независимых членов набсовета "Нафтогаза" Фото: Кабмин 5 мая назначит конкурс на должности независимых членов набсовета "Нафтогаза" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины объявит конкурсный отбор на должности четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза Украины". Конкурс должны объявить 5 мая.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина.

"Объявить конкурсный отбор кандидатов на занимание должностей четырех независимых членов наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания" Нафтогаз Украины", - говорится в документе.

При этом отмечается, что данный пункт распоряжения правительства вступает в силу с 5 мая.

Напомним, сегодня глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уволен со своей должности. Он возглавлял госкомпанию в течение семи лет - с марта 2014 года.

На его место правительство назначило Юрия Витренко. Он будет занимать данную должность один год.

Больше о сегодняшних решениях Кабмина читайте в материале - "Рокировка от Кабмина. Витренко сменил Коболева в "Нафтогазе" и освободил место в Минэнерго: что известно".

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