Кабмин в мае объявит конкурс на должности независимых членов набсовета "Нафтогаза"

Об этом говорится в распоряжении Кабмина .

При этом отмечается, что данный пункт распоряжения правительства вступает в силу с 5 мая.

Напомним, сегодня глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уволен со своей должности. Он возглавлял госкомпанию в течение семи лет - с марта 2014 года.

На его место правительство назначило Юрия Витренко. Он будет занимать данную должность один год.

Больше о сегодняшних решениях Кабмина читайте в материале - "Рокировка от Кабмина. Витренко сменил Коболева в "Нафтогазе" и освободил место в Минэнерго: что известно".