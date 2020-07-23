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Кабмін ліквідує ДФС до кінця 2020 року

Четвер 23 липня 2020 21:27
Кабмін ліквідує ДФС до кінця 2020 року
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Ліквідація ДФС фактично є умовою для другого траншу від ЄС

Уряд ліквідує Державну фіскальну службу до кінця поточного року. Скасування ДФС є фактично умовою для другого траншу макрофінансової допомоги для України.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту в Брюссель.

"Це один з маячків для другого траншу. Це фактично умова для другого траншу. До кінця року ми повинні затвердити концепцію реформування державної податкової служби", - заявив прем'єр, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна.

Він пояснив, що є однією з умов отримання другого траншу в рамках п'ятої програми надання Україні макрофінансової допомоги.

"Наша ідеологія, це має бути інтелектуальний орган (замість Державної фіскальної служби - ред.). Не силовим, а інтелектуальним. Тобто, орган, який буде мати доступ до баз даних, ресурсів, який буде інтелектуально шукати фінансові порушення, викривати їх і передавати їх у відповідний орган", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, в травні минулого року Кабмін створив комісію з реорганізації ДФС.

Крім того, у матеріалі РБК-Україна повідомлялося, чим займається ДФС і хто її очолює.

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