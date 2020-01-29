Кабмин ликвидировал морские инспекции

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Экологический контроль за кораблями передадут областным инспекциям

Кабинет министров Украины принял решение о ликвидации Азовской и Крымско-Черноморской морских экологических инспекций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

По его словам, Крымско-Черноморскую и Азовскую морские инспекции создавали с целью усилить экологический контроль в портах.

"К сожалению, эксперимент имел обратный результат. Вместо надлежащего контроля государство получило многочисленные жалобы со стороны международных перевозчиков и судовладельцев. Фактически эти органы полностью себя дискредитировали - и сегодня принято решение об их ликвидации", - отметил Гончарук.

Он также добавил, что функции по контролю судов будут переданы в областные инспекции. Теперь каждое задержание судна должно быть санкционировано исключительно руководителем Государственной экологической инспекции.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали работника экологической инспекции за получение взятки в 6 тыс. долларов.

Отметим, в конце ноября 2019 года Кабинет министров назначил бывшего народного депутата Егора Фирсова и. о. главы Государственной экологической инспекции.