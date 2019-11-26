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В Киеве сотрудника Госэкоинспекции задержали на взятке

Новости » Общество     26.11.2019 - 03:20
В Киеве сотрудника Госэкоинспекции задержали на взятке
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Он требовал 6 тыс. долларов

В Киеве правоохранители задержали работника Государственной экологической инспекции за получение взятки в 6 тыс. долларов за согласование вывода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правонарушитель требовал деньги у предпринимателя за получение согласования заключения экологического аудита для дальнейшего производства асфальта.

Правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения взятки. Это - 33-летний киевлянин, который ранее задерживался за аналогичное преступление и сейчас в отношении него рассматривается дело в Голосеевском районном суде.

Фото: задержание взяточника (facebook.com/UA.KyivPolice)

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения. Меру пресечения ему изберет суд.

Ранее следователи ГБР задержали оперуполномоченного отдела мониторинга и зонального контроля Волынского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины во время получения им 3 тыс. долларов взятки.

РБК-Украина писало, что правоохранители разоблачили должностное лицо Ирпенского отделения Вышгородской ОГНИ ГУДФС в Киевской области во время получения взятки от частного предпринимателя.

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