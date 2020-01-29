ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін ліквідував морські інспекції

Новини » Політика     29.01.2020 - 12:06
Кабмін ліквідував морські інспекції
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Екологічний контроль за кораблями передадуть обласним інспекціям

Кабінет міністрів України прийняв рішення про ліквідацію Азовської та Кримсько-Чорноморської морських екологічних інспекцій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

За його словами, Кримсько-Чорноморську та Азовську морські інспекції створювали з метою посилити екологічний контроль в портах.

"На жаль, експеримент мав зворотний результат. Замість належного контролю держава отримала численні скарги з боку міжнародних перевізників і судновласників. Фактично ці органи повністю себе дискредитували - і сьогодні прийнято рішення про їх ліквідацію", - зазначив Гончарук.

Він також додав, що функції по контролю суден будуть передані в обласні інспекції. Тепер кожне затримання судна має бути санкціоновано виключно керівником Державної екологічної інспекції.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві правоохоронці затримали працівника екологічної інспекції за отримання хабаря в розмірі 6 тис. доларів.

Відзначимо, в кінці листопада 2019 року Кабінет міністрів призначив колишнього народного депутата Єгора Фірсова в. о. голови Державної екологічної інспекції.

Кабмін пропонує Раді змінити закон "Про судоустрій і статус суддів"
Новини України Кабінет Міністрів Україниэкологияморе
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся