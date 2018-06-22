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Кабмин к концу года может предложить новые программы для повышения пенсий, - Розенко

НовостиПолитика    22.06.2018 - 02:49
Фото: Павел Розенко (РБК-Украина)
Фото: Павел Розенко (РБК-Украина)

Вице-премьер рассказал, что в этом году Пенсионный фонд получил больше доходов, чем планировалось

Доходы Пенсионного фонда немного превысили запланированные, в результате чего к концу года возможно введение отдельных программ для повышения пенсий. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире "112 Украина".

"Начало этого года показал оптимистичную картину: мы имеем чуть больше доходов Пенсионного фонда, чем запланировали. Если мы увидим, что дальше эта динамика наблюдается, убежден, что к концу года мы выйдем, возможно, с идеями дополнительного проведения отдельных изменений в пенсионное законодательство или проведения каких-то отдельных пенсионных программ для повышения пенсий в Украине", - заявил Розенко.

Кроме того, он напомнил, что с 1 июля размер прожиточного минимума для всех категорий граждан увеличится, в связи с чем будут пересмотрены 50 видов социальной помощи и компенсаций, в том числе и пенсии.

Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что с 1 июля 2018 года в Украине миллиону пенсионеров, которые получают минимальную пенсию, будут насчитывать по 1435 гривен, 1 декабря планируется еще одно повышение - до 1497 грн.

 

 

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Теги публикации: пенсии, Павел Розенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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