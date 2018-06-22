Кабмин к концу года может предложить новые программы для повышения пенсий, - Розенко

Вице-премьер рассказал, что в этом году Пенсионный фонд получил больше доходов, чем планировалось

Доходы Пенсионного фонда немного превысили запланированные, в результате чего к концу года возможно введение отдельных программ для повышения пенсий. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире "112 Украина".

"Начало этого года показал оптимистичную картину: мы имеем чуть больше доходов Пенсионного фонда, чем запланировали. Если мы увидим, что дальше эта динамика наблюдается, убежден, что к концу года мы выйдем, возможно, с идеями дополнительного проведения отдельных изменений в пенсионное законодательство или проведения каких-то отдельных пенсионных программ для повышения пенсий в Украине", - заявил Розенко.

Кроме того, он напомнил, что с 1 июля размер прожиточного минимума для всех категорий граждан увеличится, в связи с чем будут пересмотрены 50 видов социальной помощи и компенсаций, в том числе и пенсии.

Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что с 1 июля 2018 года в Украине миллиону пенсионеров, которые получают минимальную пенсию, будут насчитывать по 1435 гривен, 1 декабря планируется еще одно повышение - до 1497 грн.