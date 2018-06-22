Кабмін до кінця року може запропонувати нові програми для підвищення пенсій, - Розенко

Віце-прем'єр розповів, що цього року Пенсійний фонд отримав більше доходів, ніж планувалося

Доходи Пенсійного фонду дещо перевищили заплановані, в результаті чого до кінця року можливе введення окремих програм для підвищення пенсій. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко в ефірі "112 Україна".

"Початок цього року показав оптимістичну картину: ми маємо трохи більше доходів Пенсійного фонду, ніж запланували. Якщо ми побачимо, що далі ця динаміка спостерігається, переконаний, що до кінця року ми вийдемо, можливо, з ідеями додаткового проведення окремих змін у пенсійне законодавство або проведення якихось окремих пенсійних програм для підвищення пенсій в Україні", - заявив Розенко.

Крім того, він нагадав, що з 1 липня розмір прожиткового мінімуму для усіх категорій громадян збільшиться, у зв'язку з чим будуть переглянуті 50 видів соціальної допомоги і компенсацій, у тому числі й пенсії.

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що з 1 липня 2018 року в Україні мільйону пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію, будуть нараховувати по 1435 гривень, 1 грудня планується ще одне підвищення - до 1497 грн.